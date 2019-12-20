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Водитель «Лады» погиб, врезавшись в дерево в Ростовской области

Водитель «Лады» погиб, врезавшись в дерево в Ростовской области
Фото для иллюстрации

В Ростовской области водитель легковой машины погиб в результате дорожно-транспортного происшествия. Трагический случай произошёл около полудня в Мартыновском районе.

По трассе Семикаракорск — Большая Мартыновка — Красноармейский за рулём «Лады Калины» ехал 50-летний мужчина. В какой-то момент он не справился с управлением и выскочил на обочину. На большой скорости машина врезалась в дерево.

- В результате ДТП водитель скончался на месте от полученных травм, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

По факту аварии проводится проверка.

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