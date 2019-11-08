Осуждённая пожизненно ростовчанка продолжит отбывать наказание во Вьетнаме



Ростовчанка Мария Дапирка, осуждённая на пожизненный срок во Вьетнаме, продолжит отбывать наказание в колонии Лангхоя провинции Лонган.



Ранее девушка подала прошение с просьбой отправить её в Россию для отбывания наказания. Однако в Генконсульстве РФ в Хошимине отметили, что говорить о каких-либо сроках перевода преждевременно, пишет DonDay.ru.



По словам представителя Генконсульства, в настоящее время Министерством юстиции России и Министерством общественной безопасности Вьетнама по этому вопросу ведётся работа.



Пока же Марии разрешено писать письма родным и друзьям и получать от них посылки. Ростовчанка отбывает наказание почти год. За это время никто, кроме консульских должностных лиц, её не навещал.



Девушка содержится в камере вместе с 35 заключёнными. При этом условия там не самые плохие. В отсеке установлены двухъярусные кровати, и даже есть телевизор. Осуждённые обеспечены трёхразовым питанием.



Напомним, россиянку задержали в аэропорту вьетнамского города Хошимин в 2014 году. При проверке в её чемодане обнаружили почти три килограмма кокаина. Во время расследования родственники уроженки Ростова настаивали на том, что наркотики ей подбросил бойфренд. С молодым человеком она познакомилась в Таиланде за несколько месяцев до задержания.

Перед поездкой во Вьетнам он подарил ей чемодан, который оказался с «сюрпризом». В двойном дне была спрятана большая партия кокаина. Близкие уверены, что ростовчанка стала жертвой международной банды наркодилеров.



По законам Вьетнама за перевозку наркотиков Марии Дапирке грозила смертная казнь. В мае 2018 года суд города Хошимин приговорил её к пожизненному лишению свободы.