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Осуждённая пожизненно ростовчанка продолжит отбывать наказание во Вьетнаме

Осуждённая пожизненно ростовчанка продолжит отбывать наказание во Вьетнаме
Ростовчанка Мария Дапирка, осуждённая на пожизненный срок во Вьетнаме, продолжит отбывать наказание в колонии Лангхоя провинции Лонган.

Ранее девушка подала прошение с просьбой отправить её в Россию для отбывания наказания. Однако в Генконсульстве РФ в Хошимине отметили, что говорить о каких-либо сроках перевода преждевременно, пишет DonDay.ru.

По словам представителя Генконсульства, в настоящее время Министерством юстиции России и Министерством общественной безопасности Вьетнама по этому вопросу ведётся работа.

Пока же Марии разрешено писать письма родным и друзьям и получать от них посылки. Ростовчанка отбывает наказание почти год. За это время никто, кроме консульских должностных лиц, её не навещал.

Девушка содержится в камере вместе с 35 заключёнными. При этом условия там не самые плохие. В отсеке установлены двухъярусные кровати, и даже есть телевизор. Осуждённые обеспечены трёхразовым питанием.

Напомним, россиянку задержали в аэропорту вьетнамского города Хошимин в 2014 году. При проверке в её чемодане обнаружили почти три килограмма кокаина. Во время расследования родственники уроженки Ростова настаивали на том, что наркотики ей подбросил бойфренд. С молодым человеком она познакомилась в Таиланде за несколько месяцев до задержания.
Перед поездкой во Вьетнам он подарил ей чемодан, который оказался с «сюрпризом». В двойном дне была спрятана большая партия кокаина. Близкие уверены, что ростовчанка стала жертвой международной банды наркодилеров.

По законам Вьетнама за перевозку наркотиков Марии Дапирке грозила смертная казнь. В мае 2018 года суд города Хошимин приговорил её к пожизненному лишению свободы.

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