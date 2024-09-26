Внедорожник упал на ростовского каскадера во время очередного трюка

Фото: соцсети Евгений Чеботарев

Очередной опасный трюк, выполненный известным ростовским каскадёром Евгением Чеботарёвым, мог привести к серьёзным травмам. В этот раз он решил оказаться между двумя автомобилями, один из которых должен был упасть на другой. Чтобы не получить травмы, Евгений должен был сгруппироваться и оказаться внутри нижней машины.На видео можно увидеть, как молодой человек сидит на крыше легкового автомобиля, а над ним нависает тяжёлое транспортное средство. Каскадер запрыгивает в легковую машину и даёт сигнал к началу трюка. Кроссовер начинают опускать на Евгения.Когда многокилограммовая «Тойота» упала на него, можно отчётливо услышать его стоны. Возможно, Чеботарев получил травмы.Помощники каскадёра сразу же начали поднимать кроссовер, чтобы освободить Евгения. Однако пока не известно, насколько серьёзными оказались полученные им повреждения.Следует отметить, что это уже 117-й трюк, который выполняет Евгений. Он не намерен останавливаться на достигнутом. Каскадер продолжает удивлять своих зрителей всё более рискованными экспериментами.