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Власти Сальского района отказались ремонтировать дорогу на Пацаева из-за отсутствия денег

Власти Сальского района отказались ремонтировать дорогу на Пацаева из-за отсутствия денег
В Сальске районные власти отказались делать дорогу на Пацаева из-за нехватки денег. Информацию сообщили в районной администрации 15 ноября.

По словам горожан, на улице Пацаева в Сальске появилась огромная яма. Автомобили не могут проехать через аварийный участок, водители легко могут повредить транспорт. Жалобу в районную администрацию направили еще в июне.

- С каждым днём всё хуже и хуже, так и дорожка рушиться начнëт, так как машины пытаются проехать и наезжают на нее, - добавили ростовчане.

Ремонт обещали провести в третьем квартале этого года, однако ямы так и не залатали. Районные власти объяснили это отсутствием денег.

- Средства по контракту на грейдирование дорог в 2023 году закончились, - добавили в администрации Сальского района.
Фото: СоцСети
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