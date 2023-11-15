Власти Сальского района отказались ремонтировать дорогу на Пацаева из-за отсутствия денег

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В Сальске районные власти отказались делать дорогу на Пацаева из-за нехватки денег. Информацию сообщили в районной администрации 15 ноября.По словам горожан, на улице Пацаева в Сальске появилась огромная яма. Автомобили не могут проехать через аварийный участок, водители легко могут повредить транспорт. Жалобу в районную администрацию направили еще в июне.- С каждым днём всё хуже и хуже, так и дорожка рушиться начнëт, так как машины пытаются проехать и наезжают на нее, - добавили ростовчане.Ремонт обещали провести в третьем квартале этого года, однако ямы так и не залатали. Районные власти объяснили это отсутствием денег.- Средства по контракту на грейдирование дорог в 2023 году закончились, - добавили в администрации Сальского района.