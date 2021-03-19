Власти Ростова потратят более 15 млн рублей на дорожную разметку
Власти Ростова-на-Дону ищут подрядчика, который нанесет дорожную разметку на проезжих частях города. Соответствующая закупка появилась 22 марта на сайте госзакупок.
Заказчиком выступает Департамент автомобильных дорог и организации дорожного движения города Ростова-на-Дону. За 15,8 миллиона рублей власти города ищут подрядчика, который нанесет на улицах города разметку термопластиком, а также краской. Кроме того, заказчик затребовал нанесение светоотражающих элементов на дороге.
Средства на разметку улиц города выделят из бюджета Ростова-на-Дону. Пока имя исполнителя контракта неизвестно.
Имя победителя станет известно в первой декаде апреля. Разметить дороги подрядчик должен будет до 17 декабря 2021 года.
Напомним, ранее контракт на нанесение дорожной разметки выиграла компания с 12 сотрудниками в штате. Примечательно, что подрядчик согласился нанести разметку всего за 838 тысяч вместо заявленных почти пяти миллионов.