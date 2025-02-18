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Ростовчанку Викторию Лопыреву назвали одной из самых красивых женщин. Фанаты сделали модели комплимент 18 февраля в соцсетях.Девушка опубликовала пост, чтобы фанаты согли оставить свое сообщение. Один из них решил выразить ростовчанке свою симпатию.- Вика, вы для меня одна из самых красивых женщин современности, - сказано в сообщении.Напомним, 41-летняя Виктория Лопырева родилась в Ростове-на-Дону. Она получила известность после победы в конкурсе «Мисс Россия – 2003».Многие фанаты считают, что в своем возрасте Виктория выглядит отлично. Девушка занимается спортом, периодически отдыхает на курортах и посещает косметолога.