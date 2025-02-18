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Викторию Лопыреву назвали одной из самых красивых женщин

Викторию Лопыреву назвали одной из самых красивых женщин
Ростовчанку Викторию Лопыреву назвали одной из самых красивых женщин. Фанаты сделали модели комплимент 18 февраля в соцсетях.

Девушка опубликовала пост, чтобы фанаты согли оставить свое сообщение. Один из них решил выразить ростовчанке свою симпатию.
- Вика, вы для меня одна из самых красивых женщин современности, - сказано в сообщении.

Напомним, 41-летняя Виктория Лопырева родилась в Ростове-на-Дону. Она получила известность после победы в конкурсе «Мисс Россия – 2003».

Многие фанаты считают, что в своем возрасте Виктория выглядит отлично. Девушка занимается спортом, периодически отдыхает на курортах и посещает косметолога.
Фото: СоцСети
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