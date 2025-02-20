Два водителя пострадали на трассе в Ростовской области

Фото: соцсцети.

В Ростовской области в ДТП пострадали двое мужчин. Происшествие случилось 20 февраля в Волгодонском районе на трассе Ростов — Семикаракорск — Волгодонск.Около 12:30 за рулём автомобиля «Ниссан Х-Трейл» находился мужчина 69 лет. В какой-то момент он потерял контроль над машиной и выехал на встречную полосу. В этот момент по встречной полосе ехал автомобиль «БМВ 520», которым управлял мужчина 51 года.К сожалению, избежать столкновения не удалось. В результате ДТП оба водителя получили травмы и были госпитализированы.