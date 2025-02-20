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В Аксайском районе из-за короткого замыкания горела хозпостройка

В Аксайском районе из-за короткого замыкания горела хозпостройка

В Ростовской области произошло возгорание хозяйственной постройки, вызванное коротким замыканием. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС региона.

Инцидент случился в Аксайском районе примерно в 18:03. Жители дачного поселка «Ростсельмашевец-2» заметили дым на улице Дружбы и незамедлительно сообщили об этом. В результате выяснилось, что в одном из дворов сгорела хозяйственная постройка. Огромное зарево пламени и черный столб дыма были видны издалека.

На место происшествия выехали пять сотрудников спасательной службы на двух пожарных машинах. Пожарные быстро прибыли и смогли потушить огонь, который охватил площадь шесть квадратных метров.

Согласно информации, предоставленной ГУ МЧС Ростовской области, причиной пожара стало короткое замыкание в электрической проводке. В результате инцидента от постройки остались лишь обгоревшие стены.
Фото: МЧС России Аксайского района
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