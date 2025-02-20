В Ростовской области обнаружили редкого муравья-вампира

Фото: Дмитрий Шевченко

Редкого муравья-вампира впервые за 100 лет обнаружили в Ростовской области. Процератия медового нашли в Каменной балке Мясниковского района. Об этом сообщает Donday со ссылкой на зоолога ЮНЦ РАН Дмитрия Шевченко.Такой вид связан с выходами Донецкого кряжа. Он считается редким, скрытым и обитает в толще почвы, практически не выходит на поверхность.Необычное название муравей получил из-за яркой окраски. Процератий медовый питается яйцами пауков и других мелких членистоногих. Семьи, как правило, насчитывают до 50–100 рабочих особей.Интересно, что муравей способен к вампиризму — взрослые особи иногда высасывают гемолимфу (аналог крови) собственных личинок. Имеет ядовитое жало. С помощью него процератий убивает свою добычу. Однако яд для человека совсем не опасен.Муравья включили в третье издание Красной книги Ростовской области.