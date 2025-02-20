Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области обнаружили редкого муравья-вампира

В Ростовской области обнаружили редкого муравья-вампира
Редкого муравья-вампира впервые за 100 лет обнаружили в Ростовской области. Процератия медового нашли в Каменной балке Мясниковского района. Об этом сообщает Donday со ссылкой на зоолога ЮНЦ РАН Дмитрия Шевченко.

Такой вид связан с выходами Донецкого кряжа. Он считается редким, скрытым и обитает в толще почвы, практически не выходит на поверхность.

Необычное название муравей получил из-за яркой окраски. Процератий медовый питается яйцами пауков и других мелких членистоногих. Семьи, как правило, насчитывают до 50–100 рабочих особей.

Интересно, что муравей способен к вампиризму — взрослые особи иногда высасывают гемолимфу (аналог крови) собственных личинок. Имеет ядовитое жало. С помощью него процератий убивает свою добычу. Однако яд для человека совсем не опасен.

Муравья включили в третье издание Красной книги Ростовской области.
Фото: Дмитрий Шевченко
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.