Схема маршрута из Ростова в Краснодар по трассе М-4 «Дон» временно изменится

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Путь из Ростова-на-Дону в Краснодар изменится из-за ремонтных работ на трассе М-4 «Дон». Изменения начнут действовать с 28 февраля. Об этом сообщили в компании «Автодор».Так как участок трассы на 1 258-м километре будет перекрыт из-за ремонта, автомобилистам стоит учесть временные изменения и следовать по новому маршруту. Со стороны Ростова-на-Дону в сторону станицы Выселки Краснодарского края движение будет осуществляться через развязку на 1 258-м км. Доехать до Краснодара можно будет по местной дороге через кольцевую развязку.Возобновить старый маршрут и снять ограничения обещают летом текущего года.