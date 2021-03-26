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Виктория Лопырева покорила поклонников образом в леопардовом платье

Виктория Лопырева покорила поклонников образом в леопардовом платье

Известная модель Виктория Лопырева удивила поклонников новым образом в леопардовом платье. Свое фото молодая мама опубликовала на странице в социальной сети Инстаграм.

На фото, молодая ростовчанка стоит на фоне зелени, в обтягивающем платье, которое идеально подчеркивает прекрасную фигуру девушки.
Виктория регулярно занимается спортом, поэтому поддерживает себя в хорошей форме.

Поклонники моментально стали осыпать модель комплиментами в комментариях. «Очень идет наряд, просто красавица», «Фигуре можно позавидовать» -написали фанаты.

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