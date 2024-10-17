Виктория Лопырева показала новую сумку стоимостью почти 10 млн рублей

Фото: Соцсети.

Ростовчанка Виктория Лопырева показала подписчикам коллекционную сумку стоимостью 7,1 миллиона рублей. Новый аксессуар она разместила в своих соцсетях 16 октября.Девушка показала, как выглядит покупка. Она подчеркнула, что коробка отличается от других из коллекции Биркин.Сумка, которую приобрела Лопырева, считается коллекционной. Ее стоимость – 7,1 миллиона рублей.Фирма Эрмес пользуется большой популярностью у самых известных звезд и предпринимателей. Удивительно, что коллекцию сумок Биркин может себе позволить не каждая женщина, даже если у нее есть крупная сумма денег. Модницы буквально гоняются за аксессуаром, они даже состоят в так называемой очереди. Дело в том, что сумки выпускают редко, в небольшом количестве. Бренд может и вовсе отказать в покупке по личным причинам.Виктория Лопырева – уроженка Ростова. Она получила широкую известность после победы в конкурсе «Мисс Россия – 2003». Далее девушка работала ведущей спортивных каналов. Виктория была дважды в браке, от второго мужа, зампредседателя Республики Коми Игоря Булатова, у нее есть сын Марк-Лионель.