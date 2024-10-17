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Виктория Лопырева показала новую сумку стоимостью почти 10 млн рублей

Виктория Лопырева показала новую сумку стоимостью почти 10 млн рублей
Ростовчанка Виктория Лопырева показала подписчикам коллекционную сумку стоимостью 7,1 миллиона рублей. Новый аксессуар она разместила в своих соцсетях 16 октября.

Девушка показала, как выглядит покупка. Она подчеркнула, что коробка отличается от других из коллекции Биркин.
Сумка, которую приобрела Лопырева, считается коллекционной. Ее стоимость – 7,1 миллиона рублей.

Фирма Эрмес пользуется большой популярностью у самых известных звезд и предпринимателей. Удивительно, что коллекцию сумок Биркин может себе позволить не каждая женщина, даже если у нее есть крупная сумма денег. Модницы буквально гоняются за аксессуаром, они даже состоят в так называемой очереди. Дело в том, что сумки выпускают редко, в небольшом количестве. Бренд может и вовсе отказать в покупке по личным причинам.

Виктория Лопырева – уроженка Ростова. Она получила широкую известность после победы в конкурсе «Мисс Россия – 2003». Далее девушка работала ведущей спортивных каналов. Виктория была дважды в браке, от второго мужа, зампредседателя Республики Коми Игоря Булатова, у нее есть сын Марк-Лионель.
Фото: Соцсети.
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