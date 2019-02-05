Виктор Янукович: Гуляя по Ростову, чувствую себя в Донецке



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Бывший президент Украины Виктор Янукович дал пресс-конференцию в Москве. Встреча с журналистами состоялась 6 февраля.



Экс-глава Незалежной говорил о событиях, происходящих на родине: смене власти, будущих выборах президента Украины и Петре Порошенко.



Виктор Янукович коснулся вопроса закрытия избирательного участка в генконсульстве Украины в Ростове, отметив, что в донской столице сейчас проживают много его соотечественников.

- Могли бы и открыть участок в Ростове-на-Дону, - отметил опальный президент. - Здесь сейчас много моих соотечественников. Я гуляю иногда в Ростове. Чувствую себя там, как будто в Донецке, - многие украинцы здороваются со мной. От горожан наслушался всякого - и обвинений, и жалоб.



Один из вопросов журналистов касался недавно вынесенного в отношении бывшего главы приговора. Напомним, дело Януковича рассматривал Оболонский районный суд Киева.

- Приговор был написан под диктовку власти, - уверен Янукович. - Давление на суд было беспрецедентным. Решение суда не имеет ничего общество с законом - сплошные нарушения уголовно-процессуального кодекса. Приговор построен на лжи и ненависти.



Добавим, что на родине бывшего президента признали виновным в пособничестве «агрессивной войне» со стороны России и государственной измене, также в пользу РФ. Его приговорили к 13 годам лишения свободы. Решение было вынесено заочно.