Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

Виктор Янукович: Гуляя по Ростову, чувствую себя в Донецке

Виктор Янукович: Гуляя по Ростову, чувствую себя в Донецке
Фото: Fromua.news
Бывший президент Украины Виктор Янукович дал пресс-конференцию в Москве. Встреча с журналистами состоялась 6 февраля.

Экс-глава Незалежной говорил о событиях, происходящих на родине: смене власти, будущих выборах президента Украины и Петре Порошенко.

Виктор Янукович коснулся вопроса закрытия избирательного участка в генконсульстве Украины в Ростове, отметив, что в донской столице сейчас проживают много его соотечественников.
- Могли бы и открыть участок в Ростове-на-Дону, - отметил опальный президент. - Здесь сейчас много моих соотечественников. Я гуляю иногда в Ростове. Чувствую себя там, как будто в Донецке, - многие украинцы здороваются со мной. От горожан наслушался всякого - и обвинений, и жалоб.

Один из вопросов журналистов касался недавно вынесенного в отношении бывшего главы приговора. Напомним, дело Януковича рассматривал Оболонский районный суд Киева.
- Приговор был написан под диктовку власти, - уверен Янукович. - Давление на суд было беспрецедентным. Решение суда не имеет ничего общество с законом - сплошные нарушения уголовно-процессуального кодекса. Приговор построен на лжи и ненависти.

Добавим, что на родине бывшего президента признали виновным в пособничестве «агрессивной войне» со стороны России и государственной измене, также в пользу РФ. Его приговорили к 13 годам лишения свободы. Решение было вынесено заочно.

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения
Зарегистрируйтесь, чтобы никто не мог писать от вашего имени

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.