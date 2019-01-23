Сбежавший в Ростов экс-президент Украины Янукович приговорён к 13 годам



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Бывший президент Украины Виктор Янукович приговорён к 13 годам. Оболонский районный суд Киева счёл его виновным в государственной измене и пособничестве в ведении агрессивной войны. Также на его счёт приписывали посягательство на территориальную целостность Украины. Решение было оглашено 24 января.



Последнее обвинение не смогли доказать, поэтому оно было снято. Когда в стране начались неспокойные времена, дипломаты из Европы требовали, чтобы Янукович вывел военные подразделения и объявил амнистию. Сделав это, он мог бы оставаться главой государства вплоть до досрочных выборов. Однако население Украины дружно потребовало его отставки. В феврале 2014 года он бежал в Ростов.



В приговоре суда действия России в Крыму квалифицируются как акт агрессии. Януковича посчитали виновным в пособничестве этому. Текст приговора занял 143 страницы.



Приговор Виктору Януковичу вынесли заочно, так как он по понятным причинам на суд не явился. Сейчас невозможно сказать, где находится экс-президент. Есть версия, что он остаётся в Ростовской области. По другим сведениям, он обосновался под Москвой.



Добавим, что судебный процесс длился 20 месяцев. Одно из заседаний проходило в Ростове. Следствие по делу шло все пять лет после революции и смены власти на Украине.