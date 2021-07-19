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Виктор Дерябкин подал документы для регистрации кандидатом в депутаты Госдумы

Виктор Дерябкин подал документы для регистрации кандидатом в депутаты Госдумы
Продолжается выдвижение кандидатов на участие в сентябрьских выборах в высший законодательный орган страны. Виктор Дерябкин 21 июля подал документы в избирательную комиссию Ростовской области для регистрации кандидатом в депутаты Государственной Думы. Выдвигается народный избранник от партии «Единая Россия» по 155-му Волгодонскому избирательному округу.

Ранее Виктор Дерябкин одержал победу на праймериз. Это предварительное голосование, где происходит отбор будущих кандидатов в Госдуму. Он набрал наибольшее количество голосов. Это дало ему право выдвижения на выборы в Госдуму.

Виктор Дерябкин занимает пост депутата от 155-го Волгодонского одномандатного округа с 2016-го года. За время своей деятельности в качестве народного избранника участвовал в создании 21 законодательной инициативы и поправок к проектам федеральных законов. В предыдущем VII созыве Госдумы он работал в комитете по строительству и транспорту. Также Виктор Дерябкин возглавлял секцию водного транспорта.

В состав Волгодонского одномандатного избирательного округа, кроме Волгодонска, входят еще 13 районов ростовского региона. В них насчитывается 434 тысячи избирателей. Также по этому округу выдвигаются несколько кандидатов от других партий.

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