Вернувшихся из других регионов дончан обязали уходить на двухнедельную самоизоляцию
В постановление губернатора Ростовской области о мерах безопасности в связи с пандемией коронавируса внесли новые изменения. Документ подписали 15 апреля.
С 16 апреля на территории региона будут вести учёт всех пребывающих граждан. Жители Ростовской области, вернувшиеся из других регионов, обязаны уйти на двухнедельную самоизоляцию. При этом они должны сообщить о своём прибытии в муниципальные органы власти. Особое внимание стоит обратить на то, что таким дончанам запрещается любой выход из дома, а также контакты с другими людьми, включая родных.
Если прибывший почувствует себя плохо, он должен вызвать на дом врача, ни в коем случае не выходя на улицу.
Новые правила касаются и тех, кто приезжает в командировки. Они должны перемещаться исключительно от места временного проживания до работы и обратно. При этом их рабочее место должно быть изолировано.
Ранее сообщалось, что главы муниципалитетов в Ростовской области будут вести персональный учёт всех местных жителей, которые находятся в других регионах. Они должны найти их контакты, узнать время возвращения и провести инструктаж относительно мер безопасности, указанных выше.