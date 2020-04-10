На Дону введут персональный учёт жителей, находящихся в других регионах

Власти Ростовской области начнут выявлять местных жителей, находящихся в других регионах. Об этом сообщил заместитель губернатора донского региона Сергей Бондарев во время брифинга.По состоянию на утро 14 апреля на Дону зарегистрировано 98 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Более половины из них — завезённые. Местные жители привозят болезнь из-за границы или из других субъектов России. Учёт туристов из-за рубежа ввели ещё в начале пандемии, однако приехавших из городов РФ было почти невозможно контролировать. Тем не менее, эта проблема стала очень острой — были зарегистрированы случаи, когда люди с коронавирусом ехали на поездах, автобусах, подвергая опасности десятки людей.До людей должны донести, что им следует сразу отправиться на самоизоляцию и в случае недомогания, ни с кем не контактируя, вызвать «скорую».