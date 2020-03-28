Ростовчан с помощью громкоговорителей призывают уйти на самоизоляцию



По улицам Ростова ездят спасатели и призывают ростовчан к самоизоляции.



Дополнительные меры приняты с целью удержать как можно больше людей от выхода на улицу в период распространения коронавируса.

- По утверждённым маршрутам патрулируют четыре расчёта Поисково-спасательной службы Управления по делам ГО и ЧС Ростова, - рассказали в администрации города. - Через систему громкой связи спасатели напоминают людям о действующем режиме повышенной готовности.



Прохожих также предупреждают о опасности пребывания в общественных местах и мерах профилактики.



Акция продлится неопределённый срок – до особого распоряжения.



Добавим, что по данным Роспотребнадзора на утро 30 марта, в Ростовской области под медицинским наблюдением состоят 4359 человек. Большинство из них находятся дома.



