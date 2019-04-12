Вера Брежнева на концерте в Ростове «зажгла» с фанатами и исполнила несколько песен «ВИА ГРЫ»



В донской столице состоялся концерт Веры Брежневой. Масштабное мероприятие прошло 13 апреля.



Перед фанатами артистка предстала в нежном «воздушном» платье. Брежнева пела свои композиции, а после исполнила несколько песен «ВИА ГРЫ».



Во время концерта, она много шутила с поклонниками, спускалась к ним в зал и обнималась с детьми. Мальчика, который признался ей в любви, Брежнева поцеловал.



Фанаты долго не отпускали певицы со сцены. Каждый раз, когда артистка уходила, они ее звали и просили исполнить что-то «на бис».