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Вера Брежнева на концерте в Ростове «зажгла» с фанатами и исполнила несколько песен «ВИА ГРЫ»

Вера Брежнева на концерте в Ростове «зажгла» с фанатами и исполнила несколько песен «ВИА ГРЫ»
В донской столице состоялся концерт Веры Брежневой. Масштабное мероприятие прошло 13 апреля.

Перед фанатами артистка предстала в нежном «воздушном» платье. Брежнева пела свои композиции, а после исполнила несколько песен «ВИА ГРЫ».

Во время концерта, она много шутила с поклонниками, спускалась к ним в зал и обнималась с детьми. Мальчика, который признался ей в любви, Брежнева поцеловал.

Фанаты долго не отпускали певицы со сцены. Каждый раз, когда артистка уходила, они ее звали и просили исполнить что-то «на бис».

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