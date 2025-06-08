В Ростове короткая рабочая неделя начнется с массового отключения электричества

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В Ростове жителей ждет массовое отключение электричества в начале недели. Об этом горожан предупредили на сайте «Донэнерго».В понедельник с 9:00 до 17:00 электричества не будет в домах на следующих улицах: Инициативная (2-14, 1-79), Стальского (2-76, 1-41), Лисичанская (2-32, 7-19), Ногинская (1-25, 2-32), Куприна (1-43, 2-46), Фадеева (1-39, 2-36), Писемского (1-29, 2-38), Лескова (11-31, 18-32), Гомельская (1-19, 2-18) и Вересаева (1-99, 2-86).Также в это время без света останутся дома на Щедрина (1-31, 12-28), Сурикова (1-33, 2-36), Гикало (1-37, 2-30), в Летном переулке (1-5, 2-6), на Камо (1-5, 2-14), Саранской (1-21, 2-26), Щорса (11-31, 14-30), Алма-Атинской (1/254, 7-59, 2-98), Щорса (2/256, 2-32, 1-33), Щорса (1-9, 2-12) и Минина (2-18, 7-17).Работы также пройдут в Пролетарском районе с 9:00 до 17:00. Жители домов на 11-й, 13-й и 15-й Линиях (41-191, 34-84; 31-89, 34-86; 53-87, 62-94), Листопадова (45-97, 30-66) и 1-й Пролетарской (37-67, 34-64) столкнутся с неудобствами.Кроме того, отключение затронет дома на Добровольского (9, 9/1, 11, 11А, 11/1, 11/2, 11/6, 11/7, 13).С 9:00 до 16:00 без электричества останутся дома на Доброхимовской (1-13, 2-18), Коминтерна (1-27, 4-24, 14Б), 1-й Краснодарской (1-19, 6-32), 2-й Краснодарской (23-65, 2-20), Ревкомовской (33-49, 30-48), Парижской Коммуны (1-23, 2-36), Плеханова (110/5) и в Таджикском переулке (1-9, 2-8).Причиной неудобств стали техническое обслуживание оборудования и обрезка деревьев.