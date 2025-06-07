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Молодого парня оштрафовали за громкую музыку ночью в Аксае

Молодого парня оштрафовали за громкую музыку ночью в Аксае
В Аксае 19-летний водитель получил штраф за громкую музыку. Об этом проинформировала Госавтоинспекция Ростовской области.

В ночь на 5 июня возле жилых домов припарковался черный «ВАЗ-2106». Музыка в автомобиле была настолько громкой, что разбудила местных жителей. Водитель не отреагировал на жалобы горожан, и тогда они обратились в полицию.

Днем сотрудники УГИБДД прибыли на место происшествия. В автомобиле молодого человека были обнаружены усилители звука и сабвуфер.

Водителя привлекли к ответственности за громкую музыку, тонировку стекол и неповиновение полицейским. В отношении него были составлены два протокола.
фото: УГИБДД по Ростовской области
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