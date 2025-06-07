Молодого парня оштрафовали за громкую музыку ночью в Аксае

фото: УГИБДД по Ростовской области

В Аксае 19-летний водитель получил штраф за громкую музыку. Об этом проинформировала Госавтоинспекция Ростовской области.В ночь на 5 июня возле жилых домов припарковался черный «ВАЗ-2106». Музыка в автомобиле была настолько громкой, что разбудила местных жителей. Водитель не отреагировал на жалобы горожан, и тогда они обратились в полицию.Днем сотрудники УГИБДД прибыли на место происшествия. В автомобиле молодого человека были обнаружены усилители звука и сабвуфер.Водителя привлекли к ответственности за громкую музыку, тонировку стекол и неповиновение полицейским. В отношении него были составлены два протокола.