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В Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием ребенка

В Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием ребенка
В Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием ребенка. Об этом сообщили пользователи соцсетей.

По словам очевидцев, инцидент произошел 7 июня вечером на улице Темерник. Женщина с маленькой дочерью переходили дорогу по пешеходному переходу. В этот момент из-за угла выехала черная машина и сбила девочек.

Прохожие услышали громкий крик матери, которая испугалась за своего ребенка. Люди подбежали к месту происшествия и занесли пострадавшую девочку в ближайшее кафе.

Сотрудники ГИБДД начали расследование и собирают все необходимые данные о случившемся.
фото: дондей
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