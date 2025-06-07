фото: дондей

В Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием ребенка. Об этом сообщили пользователи соцсетей.По словам очевидцев, инцидент произошел 7 июня вечером на улице Темерник. Женщина с маленькой дочерью переходили дорогу по пешеходному переходу. В этот момент из-за угла выехала черная машина и сбила девочек.Прохожие услышали громкий крик матери, которая испугалась за своего ребенка. Люди подбежали к месту происшествия и занесли пострадавшую девочку в ближайшее кафе.Сотрудники ГИБДД начали расследование и собирают все необходимые данные о случившемся.