В Ростове эвакуировали ТЦ «Парк» из-за отключения света

Фото: ЯндексКарты

В здании отключился свет и раздался звук тревоги, из-за чего перепуганные посетители выбежали на улицу.В Ростове-на-Дону эвакуировали торговый центр «Парк» из-за массового отключения света в области. Об этом сообщили горожане в социальных сетях.В Ростовской области 5 июля случилось массовое отключение света. В адскую жару многие жители Дона остались без электричества. Они не могут воспользоваться кондиционером или охладить воду в холодильнике, так как нет электричества.ТЦ «Парк» тоже попал в зону аварии. Как сообщают очевидцы, неожиданно в торговом комплексе полностью отключили свет. Следом раздался громкий звук тревоги. Перепуганных посетителей тут же начали эвакуировать на улицу.«Донэнерго» объяснил отключение электроэнергии перегрузом на электросетях. В регионе стоит жара, температура воздуха достигает +40 градусов. В такую погоду происходят частые отключения света, чтобы не допустить выхода оборудования из строя. Однако, по всей видимости, состояние техники важнее здоровья живых людей.