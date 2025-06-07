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В Ростове уже больше недели огромное дерево висит на проводах

В Ростове уже больше недели огромное дерево висит на проводах
В Ростове уже больше недели огромное дерево висит на проводах. Об этом рассказала местная жительница Наталия 7 июня.

Ранее Наталия обращалась в редакцию Donday с этой проблемой, надеясь, что районная администрация обратит на нее внимание и примет меры. Но этого не произошло.

По словам Наталии, дерево опасно: оно может упасть от малейшего ветра и повредить машины, припаркованные рядом.

На улице Суворова 5 июня уже произошло падение дерева, которое придавило женщину и три автомобиля. К счастью, пострадавшая получила лишь легкие ушибы и отказалась от госпитализации.
фото: дондей
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