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В Ростове временно ограничат движение возле Лелюшенковского лесопарка

В Ростове временно ограничат движение возле Лелюшенковского лесопарка
В Ростове временно изменят схему движения возле Лелюшенковского лесопарка. Об этом проинформировали на сайте департамента архитектуры и дорожного хозяйства.

Изменения коснутся участка улицы Лелюшенко, который начинается от улицы Думенко и заканчивается на улице Штахановского. Также ограничения затронут территорию рядом со зданием № 1А на улице Лелюшенко.

Период действия ограничений продлится с 27 июня по 1 сентября. Работы по ремонту водопроводных и канализационных сетей станут причиной временных неудобств для горожан.
Фото: РостовРу
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