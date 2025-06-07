В Ростове временно ограничат движение возле Лелюшенковского лесопарка
В Ростове временно изменят схему движения возле Лелюшенковского лесопарка. Об этом проинформировали на сайте департамента архитектуры и дорожного хозяйства.
Изменения коснутся участка улицы Лелюшенко, который начинается от улицы Думенко и заканчивается на улице Штахановского. Также ограничения затронут территорию рядом со зданием № 1А на улице Лелюшенко.
Период действия ограничений продлится с 27 июня по 1 сентября. Работы по ремонту водопроводных и канализационных сетей станут причиной временных неудобств для горожан.