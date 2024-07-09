В Ростове из-за отключения света перестали продавать билеты на автовокзале

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Из-за отключения электроэнергии в Ростове Главный автовокзал перестал продавать билеты. Отключение электроэнергии произошло 9 июля на автовокзале на Сиверса, 3. Очевидцы сообщают, что свет отключали дважды. Первый раз он отсутствовал около часа, затем его включили, но почти сразу же снова отключили. Работники и пассажиры страдают от жары в душном помещении примерно с 13:00.- Даже не знаю, где лучше. В помещении или снаружи, невыносимая духота, — жалуется одна из пассажирок.Многие магазины не могут продать даже воду из-за неработающей кассы. Также не функционирует система оповещения. Пассажирам, чтобы не пропустить свой автобус, приходится стоять на улице под палящим солнцем.Напомним, что из-за аномальной жары в городе введены графики отключения света. Оборудование на электростанции не справляется с работой в такую погоду. Ранее сообщалось, что отключения не повлияют на работу предприятий. Однако, похоже, что-то пошло не так.