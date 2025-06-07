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На остановке в Ростове обнаружили тело мужчины

На остановке в Ростове обнаружили тело мужчины
На остановке в Ростове обнаружили тело мужчины. Об этом стало известно от свидетеля, который сообщил об инциденте изданию Donday.

Происшествие произошло 7 июня около 16:00 на остановке рядом с переездом на Нансена. Житель Ростова заметил скорую помощь, которая прибыла на место.

На скамейке остановки находился мужчина. Из-за жаркой погоды ему стало плохо, и он решил передохнуть в тени. Однако прибывшие медики не смогли спасти ему жизнь.

Мужчина скончался, и сотрудники экстренных служб забрали его тело. Сейчас, вероятно, ведутся поиски его родственников.
фото: дондей
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