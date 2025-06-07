фото: дондей

На остановке в Ростове обнаружили тело мужчины. Об этом стало известно от свидетеля, который сообщил об инциденте изданию Donday.Происшествие произошло 7 июня около 16:00 на остановке рядом с переездом на Нансена. Житель Ростова заметил скорую помощь, которая прибыла на место.На скамейке остановки находился мужчина. Из-за жаркой погоды ему стало плохо, и он решил передохнуть в тени. Однако прибывшие медики не смогли спасти ему жизнь.Мужчина скончался, и сотрудники экстренных служб забрали его тело. Сейчас, вероятно, ведутся поиски его родственников.