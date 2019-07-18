Вечером в субботу на подъездах к «Ростов-Арене» ограничат движение из-за матча



В Ростове вечером 20 июля, в субботу, ограничат движение транспорта на подъездах к «Ростов-Арене».



По информации ГИБДД Ростовской области, ограничения будут действовать с половины шестого вечера до половины второго ночи.



Так, с 17:30 до 01:30 перекроют проезд на западном и восточном пешеходно-транспортных проездах к стадиону.



С 19 часов до 1:30 закроют движение на Южном съезде к городу (продолжение Ворошиловского моста) на Магистральную улицу до Левобережной (съезд к улице Пойменной).



С 23:30 до 1:30 ограничат проезд по Магистральной улице от Южного подъезда до Левобережной.



Водителей просят учитывать ограничения при выборе маршрутов.



Напомним, на «Ростов-Арене» пройдёт матч ФК «Ростов» со «Спартаком» в рамках Чемпионата России.