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Вечером в субботу на подъездах к «Ростов-Арене» ограничат движение из-за матча

Вечером в субботу на подъездах к «Ростов-Арене» ограничат движение из-за матча
В Ростове вечером 20 июля, в субботу, ограничат движение транспорта на подъездах к «Ростов-Арене».

По информации ГИБДД Ростовской области, ограничения будут действовать с половины шестого вечера до половины второго ночи.

Так, с 17:30 до 01:30 перекроют проезд на западном и восточном пешеходно-транспортных проездах к стадиону.

С 19 часов до 1:30 закроют движение на Южном съезде к городу (продолжение Ворошиловского моста) на Магистральную улицу до Левобережной (съезд к улице Пойменной).

С 23:30 до 1:30 ограничат проезд по Магистральной улице от Южного подъезда до Левобережной.

Водителей просят учитывать ограничения при выборе маршрутов.

Напомним, на «Ростов-Арене» пройдёт матч ФК «Ростов» со «Спартаком» в рамках Чемпионата России.

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