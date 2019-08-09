Вечером в понедельник в Ростове ограничат движение рядом со стадионом



В Ростове вечером в понедельник, 12 августа, будет ограничено движение транспорта в районе стадиона. На «Ростов-Арене» состоится встреча между футбольными клубами «Ростов» и «Крылья Советов».



С 17:30 до полуночи будет закрыт проезд на Южном подъезде к Ростову (продолжение Ворошиловского моста) на Магистральную улицу от Южного подъезда до Левобережной (съезд к улице Пойменная, 1).



С 22 часов до полуночи ограничат движение на Магистральной улице от Южного подъезда до Левобережной.



С 16 часов до полуночи закроют проезд по дорогам западного и восточного пешеходно-транспортных проездов «Ростов-Арена».