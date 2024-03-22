Василий Голубев: «Терроризму нет и не может быть никаких оправданий»

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Глава Ростовской области Василий Голубе прокомментировал ужасную трагедию, произошедшей в ТЦ "Крокус Сити Холл".— Терроризму нет и не может быть никаких оправданий. Где бы он ни проявил свою подлую сущность — на Донбассе, в Белгороде или в Крокусе. Нелюди за это обязательно ответят! — Уважаемые земляки, прошу быть внимательными и осторожными!— написал Василий Голубев на своей странице в соцсетях.Страшное ЧП произошло вечером 22 марта в городе Красногорске, неподалеку от Москвы. После концерта группы "Пикник" в концертном зале раздались выстрелы, а затем начался пожар. Пламя быстро распространялось, пожирая все на своем пути и охватывая все более и более пространство. К моменту 21:00 площадь возгорания превысила три тысячи квадратных метров.Официальная информация свидетельствует о более чем 30 пострадавших. Раненых людей продолжают эвакуировать из здания.