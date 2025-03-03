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Валя Карнавал похвасталась пышной грудью

Валя Карнавал похвасталась пышной грудью
Ростовчанка Валя Карнавал опубликовала откровенное фото. Снимки она опубликовала в своих соцсетях 3 марта.

Девушка показала фото из поездки в Дубай. На снимках блогерша стоит прямо напротив небоскребов. Она решила показать фанатам пышные формы.

Отметим, что девушка не впервые выкладывает в свои соцсети откровенные фото. Также нередко блогерша делится успехами из спортзала. Девушка гордится, что смогла сбросить вес.

Валентина родом из Ростова. Популярность к ней пришла благодаря музыкальным клипам. В 2020 году она переехала в Москву, чтобы развивать карьеру певицы. Блогерша уже добилась значительного успеха: её доход впечатляет, а число подписчиков в соцсетях приближается к семи миллионам.
Фото: СоцСети
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