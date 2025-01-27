Фото: СоцСети

Ростовчанка Валя Карнавал показала фото из поездки в Лос-Анджелес. Новые кадры она разместила в своих соцсетях 27 января.На фото девушка стоит напротив надписи «Голливуд». Ростовчанка впервые побывала в США. Она успела посетить пару самых популярных мест в Лос-Анжелесе.Однако фото понравились не всем фанатам. Кто-то назвал ростовчанку «лицемеркой». Якобы блогерша непатриотично себя ведет.Приехала ли Карнавал в город после пожаров или же до, не сообщается.Напомним, страшные пожары в Калифорнии и Лос-Анджелесе вспыхнули в начале января. Десять человек погибли, 1,3 тысячи строений сгорело, а 60 тысяч все еще находятся под угрозой уничтожения. Огонь уничтожил площадь 60 квадратных километров.