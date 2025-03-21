Вагонетки «Шахты Ростовской» второй раз выставили на аукцион

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На торги второй раз выставили имущество обанкротившегося ООО «Шахта Ростовская». Стоимость вагонеток снизили до 11 миллионов рублей. Ранее их пытались продать за 12,2 миллиона рублей.Всего лот включает 20 грузовых транспортных средств. Все они были произведены в 2022 году на заводе в Донецке.Принять участие в аукционе можно с 24 марта. Заявки будут принимать до 28 апреля. Затем через два дня подведут итоги.ООО «Шахта Ростовская» было зарегистрировано в городе Гуково в 2017 году. В декабре 2024-го угольно-добывающее предприятие признали банкротом. Кредиторы потребовали от организации выплатить им более 300 миллионов рублей.