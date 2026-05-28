В ЗЖМ Ростова уже второй день убирают ветки, поваленные шквалистым ветром 27 мая

На Западном в Ростове-на-Дону уже второй день ведутся коммунальные работы по уборке после штормового ветра, который обламывал ветки и стволы деревьев по всему городу 27 мая.По данным главы Советского района Никиты Паремузова, сотрудники службы ЖКХ все еще работают возле здания № 30 по Коммунистическому и дома № 219 по проспекту Стачки. Уже убрали растительный мусор возле домов №№ 53, 29 и 27/4 по Коммунистическому; № 83 по Еременко, №№ 23/3 и 10А по улице 339-й Стрелковой Дивизии, №№ 6/1, 62, 64 по Зорге и во дворе дома № 12 в 1-м Машиностроительном переулке.Напомним, скорость ветра в течение дня колебалась от 27 до всех 30 метров в секунду. Минимум два человека (один из которых ребенок) были госпитализированы после падения на них веток.