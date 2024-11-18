В Ростове на Клубной уже вторую неделю лежат огромные ветки

Фото: соцесети

В Ростове-на-Дону уже две недели огромные ветки лежат на тротуаре на улице Клубной. Кадрами с места делятся горожане в социальных сетях.Ветки упали еще во время ураганного ветра. В начале ноября в донской столице бушевал ураган. Порывы ветра достигали 30 метров в секунду. Только за сутки стихия повалила свыше 20 деревьев. За время урагана в городе рухнули 155 аварийных деревьев.Местные жители жалуются, что уже две недели никто не убирает последствия стихии на улице Клубной. Ветки лежат на тротуаре, из-за чего горожанам приходится обходить их по дороге.