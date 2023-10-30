Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

30-летний житель Ростовской области пропал в зоне СВО

30-летний житель Ростовской области пропал в зоне СВО
В зоне специальной военной операции пропал 30-летний мобилизованный из Ростовской области. Максим Меженский перестал выходить на связь с родными с 14 июля. Последний раз он звонил близким, когда находился под Старомайорской (Запорожское направление).

Боец – уроженец хутора Гуляй-Борисовка Зерноградского района. Позывной у дончанина «Митяй». Максим – штурмовик из 247-го полка.

По одной из версий, мужчина погиб 30 июля, но его тело не было найдено. Родственники бойца думают, что он мог попасть в плен.

Если вам что-либо известно о его местонахождении, позвоните в полицию или в военкомат.
Фото: Соцсети.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.