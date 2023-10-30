30-летний житель Ростовской области пропал в зоне СВО

Фото: Соцсети.

В зоне специальной военной операции пропал 30-летний мобилизованный из Ростовской области. Максим Меженский перестал выходить на связь с родными с 14 июля. Последний раз он звонил близким, когда находился под Старомайорской (Запорожское направление).Боец – уроженец хутора Гуляй-Борисовка Зерноградского района. Позывной у дончанина «Митяй». Максим – штурмовик из 247-го полка.По одной из версий, мужчина погиб 30 июля, но его тело не было найдено. Родственники бойца думают, что он мог попасть в плен.Если вам что-либо известно о его местонахождении, позвоните в полицию или в военкомат.