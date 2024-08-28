В зоне СВО пропал боец из Миллерово Ростовской области

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В зоне специальной военной операции (СВО) пропал 29-летний боец из Ростовской области Дмитрий Арсеньев. Он не выходил на связь с родственниками с 18 августа.Дмитрий проживает в Миллерово. После начала СВО он был призван в воинскую часть 54692, мотострелковый взвод, ВУС-101281А. Его отправили в направлении Донецка. После этого Дмитрий перестал выходить на связь.Особые приметы: на щеке у него есть шрам, на пальцах левой руки — небольшие татуировки, а на предплечье — татуировка в виде дракона.Если вы видели этого мужчину на фото или располагаете информацией о его местонахождении, пожалуйста, обратитесь в военкомат.