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В зоне СВО пропал боец из Миллерово Ростовской области

В зоне СВО пропал боец из Миллерово Ростовской области
В зоне специальной военной операции (СВО) пропал 29-летний боец из Ростовской области Дмитрий Арсеньев. Он не выходил на связь с родственниками с 18 августа.

Дмитрий проживает в Миллерово. После начала СВО он был призван в воинскую часть 54692, мотострелковый взвод, ВУС-101281А. Его отправили в направлении Донецка. После этого Дмитрий перестал выходить на связь.

Особые приметы: на щеке у него есть шрам, на пальцах левой руки — небольшие татуировки, а на предплечье — татуировка в виде дракона.

Если вы видели этого мужчину на фото или располагаете информацией о его местонахождении, пожалуйста, обратитесь в военкомат.
Фото: соцсети
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