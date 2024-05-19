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В зоне СВО попал 27-летний боец из Ростовской области. Местонахождение Сергея Мрыхина неизвестно с 27 апреля.Последний раз Сергей сообщил близким, что находится на территории Луганской Народной Республики. Боец ехал в сторону Бахмута. После связь с ним оборвалась. Официально мужчина числится пропавшим без вести с 17 мая.Боец родом из Миллерово. После начала специальной военной операции решил пойти на фронт. Сергей Мрыхин служил наводчиком отделения взвода штурмовой роты мотострелкового батальона 13637 войсковой части.Если вы знаете, где может находиться Сергей Мрыхин, позвоните по этому номеру телефона: 8-906-422-28-38.