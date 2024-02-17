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В зоне проведения СВО пропал 47-летний боец из Ростовской области

В зоне проведения СВО пропал 47-летний боец из Ростовской области
В зоне проведения спецоперации без вести пропал 47-летний боец из Ростовской области. Последний раз Сергей Куличенко выходил на связь с родными месяц назад.

Сослуживцы сообщают, что 17 января мужчина был на боевом задании. В селе Крынки Херсонской области дончанин попал под обстрел. Возможно, мужчина погиб при выполнении воинского долга.

Сергей Куличенко родом из города Азова. Оттуда его призвали в ряды Вооруженных сил РФ. С родными в последний раз он говорил 15 января.

Мужчина - боец воинской части 11739, его позывной "Кулик". На плече у него набита татуировка в виде треугольника с буквами.
Фото: соцсети
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