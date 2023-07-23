В зоне СВО погиб казак из Ростовской области

Фото: Всевеликое войско Донское

В ходе спецоперации погиб уроженец Ростовской области. О смерти Алексея Дмитриева 22 июля сообщили в Войсковом казачьем обществе «Всевеликое войско Донское».Боец жил и трудился в Боковском районе, где занимал должность ведущего специалиста по работе с казачьими обществами в учреждении «Казаки Дона». Мужчина отправился в зону СВО в рамках частичной мобилизации осенью прошлого года.При каких обстоятельствах и где именно погиб Дмитриев, не уточняется. Также не известно, будет ли он представлен к государственной награде.Казачье сообщество выразило родственникам бойца соболезнование.