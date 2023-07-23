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В зоне СВО погиб казак из Ростовской области

В зоне СВО погиб казак из Ростовской области
В ходе спецоперации погиб уроженец Ростовской области. О смерти Алексея Дмитриева 22 июля сообщили в Войсковом казачьем обществе «Всевеликое войско Донское».

Боец жил и трудился в Боковском районе, где занимал должность ведущего специалиста по работе с казачьими обществами в учреждении «Казаки Дона». Мужчина отправился в зону СВО в рамках частичной мобилизации осенью прошлого года.

При каких обстоятельствах и где именно погиб Дмитриев, не уточняется. Также не известно, будет ли он представлен к государственной награде.

Казачье сообщество выразило родственникам бойца соболезнование.
Фото: Всевеликое войско Донское
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