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В зоне СВО погиб 23-летний пекарь из Ростовской области

В зоне СВО погиб 23-летний пекарь из Ростовской области

В ходе СВО погиб 23-летний боец из Ростовской области. О смерти Никиты Заборских сообщили его близкие.

Никита родился и вырос в Шахтах. Долгое время он работал в пекарне в поселке Аюта.

В сентябре 2022 года его мобилизовали. Парень отправился служить в зону специальной военной операции. Как сообщили родные Никиты, он пошел на выполнение боевого задания. Там парень получил смертельное ранение. У Никиты остались жена и маленькая дочка.

Похоронить бойца планируют в родном городе Шахты. Прощание с ним состоится 10 октября в 11:00 по адресу проезд 4 квартал.
Фото: соцесети
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