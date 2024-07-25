В зоне СВО погиб 39-летний боец из Ростовской области

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В зоне специальной военной операции погиб 39-летний боец из Ростовской области — Артём Алфёров. Он получил смертельное ранение несколько месяцев назад.Артём жил в городе Красный Сулин. Он отправился служить в зону специальной военной операции и в конце декабря прошлого года был объявлен пропавшим без вести. Лишь спустя пять месяцев его близкие узнали о том, что он ушёл из жизни.Боец будет похоронен в Екатерининском храме на своей родине 26 июля.