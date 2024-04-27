В зоне СВО без вести пропал раненый боец из Ростовской области

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В зоне СВО без вести пропал 49-летний боец из Ростовской области. Последний раз Сергея Петренко видели почти два месяца назад.Мужчина проживал в поселке Матвеев Курган одноименного сельского района. После подписания контракта на участие в СВО его закрепили за воинской часть 42600. Она базируется в городе Донецке (ДНР).Во время боя Сергей получил ранение и был доставлен в госпиталь города Иловайска. По словам родственников, 1 марта покинул больницу, оставив все личные вещи. После этого его никто не видел.Если вам что-то известно о местонахождении Сергея Петренко, позвоните в полицию или в военкомат.