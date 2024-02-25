В ходе СВО пропал 44-летний боец, находившийся в госпитале Ростова

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В ходе СВО без вести пропал 44-летний боец, который находился на лечении в госпитале Ростова. О местонахождении Дмитрия Шевырева ничего не известно более четырех месяцев.Мужчина отбывал наказание в исправительной колонии № 20 города Лукоянова Нижегородской области. Летом 2023 года он подписал контракт на участие в спецоперации.Дмитрия закрепили за воинской частью 08-818 в ДНР. Во время выполнения боевой задачи он получил ранение. После этого мужчину транспортировали в донскую столицу. Спустя время его перевели в госпиталь Луганска.Последний раз Шевырев выходил на связь с родственниками 13 октября. С тех пор он больше не звонил и не отправлял сообщения близким.Если вы знаете, где находится боец, сообщите в военкомат или полицию.