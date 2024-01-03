На Дону ищут жителя Тюменской области, пропавшего в зоне СВО

Фото: социальные сети

В Ростовской области разыскивают 20-летнего бойца, пропавшего в зоне СВО. Денис Карпов числится пропавшим без вести с начала июля 2023 года.Молодой человек родом из поселка Октябрьского Тюменской области. Осенью 2022-го его мобилизовали на спецоперацию. После подготовки парня отправили в донской регион. Его закрепили за воинской частью 13637, которая базируется в поселке Персиановском. Позже боец оказался в зоне СВО.Денис не связывался родственниками полгода. Все это время близкие молодого человека пытаются его отыскать. В социальных сетях размещены ориентировки на пропавшего. Согласно им, рост парня составляет около 180 сантиметров. У него небольшой шрам на правой щеке.Несмотря на юный возраст, у Дениса двое маленьких детей. Если знаете, где находится боец, сообщите по номеру: 8-996-329-89-75.