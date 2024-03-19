Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В зоне спецоперации погиб отец пятерых детей из Ростовской области

В зоне спецоперации погиб отец пятерых детей из Ростовской области
В зоне спецоперации погиб 43-летний многодетный отец из Ростовской области. Алексея Ермакова смертельно ранили при выполнении боевой задачи 10 марта.

Мужчина работал проводником поезда. В 2022 году он решил отправиться на СВО в составе отряда «Барс». Шахтинец имел позывной «Свист», так как стал пулеметчиком.

В начале апреля 2023 года Алексей вернулся домой. Там он узнал, что отец серьезно заболел. Через полгода, в октябре, мужчина снова отправился в зону СВО и получил смертельное ранение.

Дома у Алексея остались пятеро детей, жена и родители.
Фото: КВУ
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.