В зоне спецоперации погиб отец пятерых детей из Ростовской области

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В зоне спецоперации погиб 43-летний многодетный отец из Ростовской области. Алексея Ермакова смертельно ранили при выполнении боевой задачи 10 марта.Мужчина работал проводником поезда. В 2022 году он решил отправиться на СВО в составе отряда «Барс». Шахтинец имел позывной «Свист», так как стал пулеметчиком.В начале апреля 2023 года Алексей вернулся домой. Там он узнал, что отец серьезно заболел. Через полгода, в октябре, мужчина снова отправился в зону СВО и получил смертельное ранение.Дома у Алексея остались пятеро детей, жена и родители.