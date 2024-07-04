В зоне спецоперации без вести пропал 37-летний заключенный из Ростова

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В зоне СВО без вести пропал 37-летний заключенный из Ростова-на-Дону. Сергей Морозов перестал выходить на связь с родственниками 5 января.Местный житель отбывал наказание в исправительной колонии № 2. Когда началась спецоперация, он решил реабилитироваться и подписал контракт с Минобороны РФ. Мужчина находился в составе мотострелковой бригады.Последний раз он разговаривал с близкими 5 января из города Луганска. Далее он направлялся в Бахмут. Из особых примет: у Сергея есть татуировка на правой руке, на внутренней стороне запястья до локтя.Если вам известно, где может находиться военнослужащий, сообщите в воинскую часть № 2217933.