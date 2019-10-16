Туристов привлекут в Новочеркасск рождественскими и пасхальными ярмарками





Новочеркасск станет городом событийного туризма. Перспективы развития туристической привлекательности столицы донского казачества обсудили на выездном заседании комитета Заксобрания Ростовской области по взаимодействию с общественными объединениями и туризму, которое состоялось 16 октября. В заседании, которое проходило в стенах Вознесенского войскового патриаршего собора, приняли участие депутаты ЗС РО, представители местных органов власти, а также эксперты в области туризма и духовенства.



Событийный туризм предполагает мероприятия, приуроченное к какому-либо празднику или торжеству. В качестве примера может послужить праздник виноделия «Донская лоза» и гастрономический праздник «Донская уха».

Жемчужиной туризма Новочеркасска будет Вознесенский войсковой патриарший собор. С дозволения духовенства событиями для туристов могут стать пасхальные ярмарки и праздничные мероприятия возле храма.

- У собора уникальная история, архитектура, внутреннее убранство, - подчеркнула председатель комитета ЗС РО по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике Екатерина Стенякина. - Это все интересно туристам. Но для того, чтобы люди сюда ехали, необходимо создать инфраструктуру, чтобы оставить у гостей Новочеркасска приятные эмоции.



По словам директора АНО «Агентство по развитию туризма в Ростовской области» Татьяны Горяйновой, именно на инфраструктуру Новочеркасска властям нужно обратить особое внимание. В частности, в городе не хватает гостиниц для размещения приезжих и культурных мест для отдыха гостей.

