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В вузах Ростовской области более 1,7 тысячи человек заболели коронавирусом

В вузах Ростовской области более 1,7 тысячи человек заболели коронавирусом
В Ростовской области зафиксировали 1 745 случаев заражения коронавирусом в вузах. По данным на 28 декабря, большинство из них - студенты (948 человек).

Среди преподавателей оказалось в 2,5 раза меньше пациентов с COVID-19. В числе инфицированных - 366 педагогов. Еще 431 зараженного выявили в числе работников высших учебных заведений. К ним относятся обслуживающий персонал, который занимается уборкой и охраной территорий.

Всего с начала пандемии коронавирус обнаружили у 192 634 жителей Ростовской области. За последнюю неделю прирост инфицированных стал заметно снижаться. Однако от тяжелых последствий ежедневно умирают десятки пациентов с COVID-19. Общее число людей, которые не смогли побороть вирус, достигло 9 536 человек.
Фото: РБК.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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