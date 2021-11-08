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Еще 648 человек заразились коронавирусом в Ростовской области

Еще 648 человек заразились коронавирусом в Ростовской области
В Ростовской области медики зафиксировали сотни новых случаев заражения коронавирусом. По данным на 10 ноября, положительные результаты ПЦР-тестов получили еще 648 человек.

Наибольшее число новых пациентов с COVID-19 составила молодежь от 18 до 45 лет (34,1%). Немного меньше заболевших оказалось среди людей от 46 до 65 лет - 33,6%. Также диагноз подтвердился у пенсионеров. Среди инфицированных заболели 15% людей от 66 до 79 лет и 4,7% - старше 80. Еще 12,6% случаев заражения зафиксировали среди несовершеннолетних.

Общее количество людей с подтвержденным коронавирусом достигло 162 538 человек. Большинство из них уже выздоровели. Однако медикам удалось спасти не всех пациентов ковидных госпиталей. По информации регионального правительства, 8 013 из них скончались от тяжелых последствий COVID-19.
Фото: Алексей Бойко.
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Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

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